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أخبار العالم

أردوغان مخاطبًا الأكراد في سوريا: معركتنا معكم مستمرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
في محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقليل من شأن المقاتلين الأكراد ودورهم في هزيمة داعش، أعلن في تصريح له ، أن حربه ضدهم لم تنتهي بعد ومستمرة، ملتمسًا العذر للولايات المتحدة التي زارها مؤخرًا.

ووفق ما ذكرت صحف تركية، قال أردوغان إن بلاده تدرك أن الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد لن ينتهي على الفور، لكن معركتنا ضد "الجماعات الإرهابية "الأكراد ممثلين فسي جناحهم العسكري قسد"" مستمرة.

وأضاف أردوغان: "من يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي "قوات سوريا الديمقراطية قسد" على أنه كيان يحارب ضد داعش، يحاولون التستر على جرائمه ضد المدنيين".

وقام أردوغان في الشهر الماضي بشن عملية غزو لشمال سوريا بحجة وقف اعتداءات الأكراد، إلا أن المتابعين قالوا إن العملية لاغرض منها سوى الاستفادة من الاضطراب في سوريا واحتلال تركيا لشريط حدودي وقمع الأكراد.
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