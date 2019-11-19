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رياضة

محمد أشرف روقة يطلب العودة إلى الزمالك

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:39 م
محمد أشرف روقة
محمد أشرف روقة
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عمرو الحلوانى
جدد محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي مطالب عودته من جديد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مطالبا الجميع بتسهيل عودته مرة أخرى إلى ناديه الأصلى الزمالك.

وكان محمد أشرف روقة انتقل إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب تلقى عدد من الاتصالات البيضاء خلال الفترة الأخيرة من أجل عودته من جديد وقطع الإعارة بعد الإصابة القوية التى تعرض لها محمود عبدالعزيز لاعب الوسط بقطع فى الرباط الصليبي وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .

ويجد محمد أشرف روقة صعوبات كبيرة فى قطع إعارته وعودته مرة أخرى إلى الزمالك نتيجة تمسك حلمى طولان المدير الفنى لإنبي ببقائه مع الفريق ورفض عودته مرة أخرى إلى الزمالك فى هذا التوقيت نتيجة الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق.

ويمر إنبي بفترة عصيبة الآن بمسابقة الدوري الممتاز بعد النتائج السلبية التى حققها فى الجولات الخمس الأولى وتحقيق نقطتين فقط متذيلا بها ترتيب جدول الدروي الممتاز.


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