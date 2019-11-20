دعاء يفرج كرب تأخر الزواج.. وروشتة شرعية لعلاج وساوس تأخره

تأخر الزواج .. الأصل في تأخر نصيب الفتاة في الزواج وعدم توفيقها أنه أمر مكتوب عليها من باب الأقدار التي يقدرها الله على العبد لحكمة يعلمها تخفى على الانسان، قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ}، فضلاً عن أن تأخر الزواج ربما يكون لحسد فالعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقد يصل الحسد للموت بقدر الله ونحصن أنفسنا ونستودع أشياءنا في حفظ الله.





دعاء يفرج كرب تأخر الزواج

قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دعاء «رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير» ييسر الزواج ويصلح الأحوال، منوهاً بأن سيدنا موسى عليه السلام، دعا به لما خرج من مصر وذهب إلى آل «مدين» وخدم ابنتي سيدنا شعيب.





وأضاف وهدان، خلال تقديمه برنامج «هتجوز»، على فضائية «الناس»، أن هذا الدعاء دواء رباني بالمجان لمن تأخرت في الزواج، مشددًا على ضرورة قوله بإخلاص ويقين أن الله هو من يفك الكرب ولا يشفى المرضى إلا الخالق سبحانه وتعالى، وتكثر من الاستغفار والتهجد ليلاً قبل الفجر بساعتين فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء.





روشتة شرعية لعلاج وساوس تأخر الزواج

كما وضع الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، روشتة شرعية لمن تأخر في الزواج ويصاب بوساوس الشيطان والكوابيس المنامية.





وأوضح «عثمان»، خلال لقائه بفتوى مسجله له، أنه يجب على من تأخرت في الزواج ألا تتشاءم وتعتقد في الأعمال الروحانية، فعليها أن تتوكل على الله، وتقرأ سورتي البقرة وآل عمران إن استطاعة يوميا لأنهما تطردنان، وقراءة آية الكرسي 10 مرات بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة المعوذتين، والنوم على وضوء».





طريقة شرعية لعلاج تأخر الزواج

كشف الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز عن طريقة شرعية تعالج حالات التأخر في الزواج بالنسبة للفتاة او الشاب قائلا: "عليكم بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء يوميا وقراءة سورة البقرة التي لها معجزات مذهلة في مثل هذه الأمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال برنامج " الكلام الطيب" المذاع على فضائية "تن" ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة».





وتابع عبد المعز قائلا: "إن قراءتها تحمي من الأعمال والسحر والشعوذه وغيرها من الأمور"، لافتا الى ان المواظبة عليها تجلب لك الخير الكثير والبركة لأن الله اذا أعطى أدهش.





دعاء لفك كرب تأخر الزواج

قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دعاء «رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير» ييسر الزواج ويصلح الأحوال، منوهًا بأن سيدنا موسى -عليه السلام-، دعا به لما خرج من مصر وذهب إلى آل «مدين» وخدم ابنتي سيدنا شعيب.



