نجم كوت ديفوار: منتخب غانا قوي.. لكننا استطعنا التأهل إلى طوكيو 2020

قال يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار والمتوج بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غانا والتي فاز بها الأفيال إلى النهائي وحصد بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو، إنه سعيد للغاية بالتأهل والعبور، وهناك هدف آخر للفريق وهو الفوز بلقب البطولة، وسعيد للغاية كونه حصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة ومساعدة زملائه في هذه المواجهة.



وأشار إلى أن المنتخب الغاني قوي للغاية وجيد وكوت ديفوار يخوض أي مباراة من أجل الفوز والتأهل وفريقه قدم مباراة قوية، والأفيال لا يخشون أي فريق وهدفنا كان واضحا بالعبور للنهائي وحصد بطاقة التأهل للأولمبياد وقدمنا أفضل ما لدينا في هذه المواجهة، والحظ لم يحالف المنتخب الغاني الذي قدم مباراة قوية هو الآخر.



وأضاف لاعب كوت ديفوار بأنه معتاد على الاحتفال بإحراز الأهداف، لأن التسجيل ليس أمرا سهلا وفرحتي كانت لا توصف بهز شباك غانا لأنه كان هدفا ساعد فريقي في التأهل للأولمبياد ونهائي البطولة.