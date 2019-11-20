منى محرز: 2 مليون مواطن يعملون في قطاع الاستزراع السمكي

شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة في روما.





وتهدف هذه الندوة الدولية الي تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة.





من جهتها، قالت الدكتورة منى محرز إن هناك حملة وطنية يتم تنفيذها لتطوير البحيرات وحمايتها والحفاظ عليها مشيرة إلى أن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة ما يقرب من 208 آلاف شخص يعملون في مجال الصيد الحر علاوة عمل ما يقرب من 2 مليون مواطن في قطاع الاستزراع السمكي.



