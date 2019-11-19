قبل ساعات من افتتاح القاهرة السينمائى .. وصول تيري جيليام تمهيدا لتكريمه

وصل المخرج العالمى تيرى جيليام إلى القاهرة استعدادا لتكريمه مساء غد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.



وتمنح إدارة القاهرة السينمائى المخرج الشهير جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما يعرض ضمن برنامج تكريمه فيلم برازيل، وهو إنتاج عام 1985، وفيلم الرجل الذي قتل دون كيشوت من إنتاج عام 2018.



تيري جيليام هو مثل وكاتب سيناريو ومخرج رسوم متحركة بريطاني من أصل أمريكي، ولد في 22 نوفمبر عام 1940.



واستطاع "جليام" على مدار أربعة عقود، أن يقدم إسهامات بارزة في صناعة السينما جعلت منه واحدا من أعظم مخرجي عصرنا الحالي.

