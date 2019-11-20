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أخبار العالم

ترامب يبلغ الكونجرس بإرسال 3 آلاف جندي إلى السعودية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا بإرسال 3 آلاف جندي أمريكي إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر دونالد ترامب، في رسالته للكونجرس: "كما أبلغت في 22 يوليو، أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدواني"، وفقا لقناة العربية.

وقال دونالد ترامب، إن إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصا عبر استهدافها منشآت النفط.

وأضاف دونالد ترامب: "أمرت بنشر قوات أمريكية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية".

وأكد دونالد ترامب، في رسالته، أن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإضافة إلى القوات الموجودة بالفعل، يبلغ العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في السعودية 3 آلاف جندي أمريكي.

وأشار دونالد ترامب إلى أن نشر قوات إضافية في السعودية يشمل رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات.

وشنت ميليشيات الحوثي- بدعم من إيران- هجمات على منشآت شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.
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