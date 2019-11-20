سهلة وخفيفة.. طريقة عمل السيزر سالاد خطوة بـ خطوة

الكثير من الأمهات تحتاج إلى تناول الطعام الصحي للحفاظ على وزنهن وصحتهن بشكل أفضل؛ لممارسة الحياة بسهولة، ولذلك نقدم لك وصفة السيزر سالاد الغنية بالعناصر الغذائية المتنوعة، على طريقة الشيف أميرة شنب.





مكونات السيزر سالاد:





- كابوتشا

- نصف كيلو صدور دجاج مخلي

- زيتون أسود صحيح

- طماطم شيري

- مايونيز

- أنشوجة

- عيش توست

- جبنة بارميزان

- زيت زيتون

- عصير ليمون

- مستردة

- ثوم مفروم

- ملح فلفل أسود

- زعتر

- ثوم بودرة





طريقة تحضير السيزر سالاد:





- تضاف التوابل مع القليل من الزيت





- تشوح الفراخ مع التتبيلة في طاسة على النار





- يتبل العيش بالتتبيلة ويدخل الفرن ويقطع





- اخلطي المايونيز و الزبادي و المستردة في الكبة، وأضيفي إليهم الثوم و عصير الليمون و الأنشوجة مع ملح وفلفل و زيت زيتون.





- رُصِّي الخس و العيش، مع شرائح الدجاج والجبنة في طبق التقديم.





- أضيفي الزيتون و الطماطم الشيري و التوست.



