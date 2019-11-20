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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان مع بوسي شلبي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:18 ص
مصطفى شعبان وبوسي
مصطفى شعبان وبوسي شلبي
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محمد بدران
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، من إحدى الندوات.

وظهرت بوسي شلبي بصحبة الفنان مصطفى شعبان في احدى الندوات، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "أبو جبل" بطولة كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.
شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان مع بوسي شلبي
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