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رياضة

تذكرتي تحذر الجماهير.. تعلميات حضور نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت شركة تذكرتي أنه لن يُسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 عاما المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين.

وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

ونجحت شركة تذكرتي في تنظيم دخول الجماهير لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما ، ،حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وخرجت البطولة بشكل رائع قبل المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتستكمل النجاح الذي حققته الشركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار التي أقيمت في مصر العام الجاري.
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