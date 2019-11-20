تذكرتي تحذر الجماهير.. تعلميات حضور نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

أعلنت شركة تذكرتي أنه لن يُسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 عاما المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين.





وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.



