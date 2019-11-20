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أخبار العالم

ترسم سياسة المملكة.. العاهل السعودي يلقي خطابه السنوي في مجلس الشورى.. اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
خادم الحرمين الملك
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز
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شيماء مصطفى
يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خطابه السنوي، في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، يتضمن الخطاب، الحديث عن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ قد أعرب، عن تقديره واعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي، مؤكدًا أن كلمته ترسم معالم السياسة للمملكة العربية السعودية وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ أن مجلس الشورى يجد الدعم والرعاية من خادم الحرمين، وولي عهده، بما مكّنه من المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها البلاد في جميع مناحي الحياة مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي يحرص مجلس الشورى على تحقيق برامجها وفق وظيفتيه الرئيستين الرقابية والتنظيمية التشريعية.
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