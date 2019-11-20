عاوز تغير اسمك.. تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة

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الأوراق المطلوبة:



*ملء نموذج 80 الخاص بتغيير الاسم.



* تسليم خطابات موجهة إلى الجهات الآتية:



في بعض الأحيان قد يلجأ الشخص إلى تغيير اسمه، لعدة أسباب، فقد يكون الاسم غير لائق من وجهة نظره، وقد يقوم آخر بتغيير الاسم ويختار اسما يتماشى مع العصر الحديث.في هذا الصدد يسرد نبيل الشاهد المحامي والخبير القانوني، الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصي:1-صحيفة الحالة الجنائية «فيش جنائي».2-شهادة ميلاد كمبيوتر.3-شهادات ميلاد الوالدين.4-وثيقة الزواج إذا كان متزوج.5-شهادة التجنيد إذا كان أدي الخدمة العسكريه أو اعفي منها.6-قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد تغيره من عدمه لأنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الإسم.7-صوره من بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان بالغ السن وقام بإستخراجها.8-استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني.-القوات المسلحة: عما إذا كان قضي مدة الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو تأجيل.-الأمن الوطني: يرسل عن طريق البريد وتعطي لهم رقم الصادر والإيصال، أما باقي الخطابات تذهب إلى الجهات للتأشير عليها ثم تقوم بتسليمها إلى:-السجل المدني.-تنفيذ الأحكام.-البحث الجنائي.-مصلحة الجوازات للاستعلام عما إذا كان مدرج علي قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.* وبعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية مكون من السيد المستشار المحامي العام أومن ينيبه ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومفتش الصحة، وذلك طبقا للمادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.* وبعد صدور القرار يتم تغير شهادة الميلاد أولآ وتغيير بطاقة الرقم القومي ثانيًا.وجميع الأوراق الباقية مثل شهادة الجيش والرخص وشهادة المؤهل يتم تغييرها من خلال نموذج 24، وذلك طبقآ لقانون الأحوال المدنية رقم 1433 لسنة 1994.