من أسماء الخمليشي إلى رانيا يوسف.. نجمات تصدرن التريند بسبب صور جريئة

تصدرت مجموعة من النجمات مؤخرا مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بسبب نشر صورهن الجريئة والتي وصفت بـ غير اللائقة.



آخر هؤلاء الفنانة المغربية أسماء الخمليشي إثر تعرضها لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة غير لائقة لها في الجيم نمتنع عن نشرها.



كانت المغربية أسماء الخمليشي ردت على هذه الصورة خلال لقائها في برنامج "بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تي في"، أنها طلبت من إحدى صديقاتها نشر الصورة، مضيفة: "بعتها لصحبتي وقولتها انشريها".



وأضافت أسماء الخمليشي إلى أن الشخص الذي ظهر معها في الصورة مدرب رياضي من طنجة، قدم لزيارة ابنه وهو "الكوتش" الذي تتدرب على يده.



أسماء الخمليشي ممثلة مغربية، من مواليد 18 يونيو 1971 وتبلغ من العمر 48 عاما، ولدت في مدينة تارجيست. قدمت أسماء الخمليشي العديد من الأفلام أشهرها "الملح والسكر" أو "مبغاتش تموت" للمخرج حكيم النوري، الذي لعبت فيه عشيقة رشيد الوالي.



كما شاركت في بطولة فيلم "محاكمة امرأة" و"المنسيون" و"نهار تزاد طفا الضو" و"قصة وردة"، و"رهان" والأفلام التلفزيونية "كاتب تحت الطلب" و"الطيور تعود دوما" و"أويلي ومرحبا" وغيرها من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية.





من هؤلاء أيضا الفنانة رانيا يوسف التي تصدرت جوجل أكثر من مرة بسبب صورها الجريئة وآخرها بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الاسود المنسدل على كتفيها ، وعلى ماكياجها الصاخب والالوان الربيعية.



ومن هؤلاء أيضا الفنانة مي عمر التي تصدرت مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ظهورها مع زوجها المخرج سامي أثناء قضاء إجازة في اليونان.



ونشرت مي عمر عدة صور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بدت خلالها في كامل أناقتها وجرأتها، أسوة بما تحرص عليه في معظم إطلالاتها.



وقارن البعض من رواد السوشيال ميديا بين مي عمر ورانيا يوسف، وقالوا إن الفنانة الشابة تسير على خطى الأولى من حيث إثارة الجدل، وهو ما جعلها تتصدر جوجل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بأزيائها لا أعمالها الفنية.



ومن هؤلاء أيضا الفنانة منة فضالي التي تصدرت تريند جوجل بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب صورتها بالبكينى التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وكانت منة فضالى قررت حذف الصورة التى نشرتها بالبكيني بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له.