بـ حاوية تفاح بميناء شرق التفريعة | مكافحة المخدرات تحبط تهريب وترويج 3 أطنان حشيش وأكثر من 33 ألف قرص كبتاجون | ومصرع عنصر إجرامى شديدة الخطورة وضبط متهمين

التحريات:

الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش

مقتل الهارب من سجن الإسماعيلية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة



نجحت جهاز مكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ 3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد بحوزة عناصر تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول العربية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد بركات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى (تفاح) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس) وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط ( 13856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910طن " إثنان طن وتسعمائة وعشرة كيلو جرامات ") .



وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة ، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية – إثنين منهم مقيمين بدولتهم العربية ، وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ) حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمين المقيمين داخل البلاد .. ليقوما بدورهما ، بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بإستلام الحاوية تمهيدًا لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة .



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمان المقيمان بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما "33094 " ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعة وتسعون قرص مخدر لعقار الكبتاجون" ومبالغ مالية قدرها (21850 جنيهًا، 8773 عملات أجنبية مختلفة) و2 سيارة ملاكى.



وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 175,000,000 مائة وخمسة وسبعون مليون جنيهًا تقريبًا ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما لقى عنصر اجرامى شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام بالإسماعيلية.



توافرت معلومات لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام لتحديد مكان تواجد العنصر الإجرامى شديد الخطورة " ع. م. ع " وشهرته على المدير 35 سنة والهارب من السجون إبان أحداث يناير 2011 ومقيم الجزيرة دائرة مركز القنطرة غرب والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام منهم 4 أحكام جنايات؛ بمنطقة زراعات ومزارع سمكية بظهر الجبل بدائرة مركز القنطرة غرب بنطاق أمن الإسماعيلية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسماعيلية مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن.



عقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الأجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.



على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل والى أن تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصر المذكور أثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وتم نقله للمستشفى العام.



وأمكن ضبط عدد قطعة سلاح نارى " بندقية آلية_ 2 خزينه لذات السلاح _ 40طلقة من ذات العيار _ 5 هواتف محمولة"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.



