محافظات

الغردقة ومرسى علم تستقبلان 148 رحلة طيران تقل 27 ألف سائح

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

تشهد مدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، ذروة حركة السياحة الوافدة مع استقبال أكبر عدد من الرحلات الدولية خلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر وصول 148 رحلة منتظمة وشارتر قادمة من عدة دول أوروبية وروسيا، تقل على متنها ما يقرب من 27 ألف سائح.

 الغردقة تحقق أعلى معدل وصول


مطار الغردقة الدولي ينفرد بالنصيب الأكبر من الحركة الجوية، إذ يستقبل اليوم 110 رحلات دولية مباشرة، على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، ليسجل أعلى معدل وصول يومي هذا الأسبوع، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المنتجعات السياحية للمدينة.

 مرسى علم تستقبل 38 رحلة في يوم واحد


أما مطار مرسى علم الدولي، فيشهد اليوم استقبال 38 رحلة طيران دولية، تُعد الأكبر ضمن جدول التشغيل الأسبوعي الذي يتضمن 184 رحلة قادمة من 15 دولة مختلفة حتى الجمعة المقبلة. وتتوزع رحلات اليوم بين 17 من بولندا، 8 من التشيك، رحلتين من النمسا، رحلتين من ألمانيا، 5 من إيطاليا، رحلة من سلوفاكيا، رحلة من هولندا وأخرى من بلجيكا.

 ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق


الانتعاشة الملحوظة في حركة الطيران انعكست بشكل مباشر على نسب الإشغال السياحي بفنادق الغردقة ومرسى علم، حيث أكدت مصادر بقطاع السياحة أن النسبة اقتربت من الامتلاء الكامل في بعض المنتجعات، مدعومة بالتنوع الكبير في الأسواق المصدرة للسياحة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الحركة المكثفة في إطار موسم سياحي نشط تشهده مدن البحر الأحمر، وسط إجراءات مشددة لتيسير دخول السائحين وضمان سلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى أماكن إقامتهم.

جانب من الحملة
صحة الشرقية
سيارات ذوي الإعاقة
تسلا وإيلون ماسك
