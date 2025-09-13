الموجة 27.. إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة شملت 12 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و99 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و269 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 7 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على الاستمرار في التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الموجة مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية أو ارتكاب أي مخالفات بناء، حفاظًا على المصلحة العامة وموارد الدولة.