تحقيقات وملفات

البهنسا بالمنيا تشتهر بالبقيع الثاني ودفن بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. شاهد

البهنسا البقيع الثاني ببني مزار
البهنسا البقيع الثاني ببني مزار
ايمن رياض

تشتهر منطقة البهنسا ببني مزار شمال المنيا " بالبقيع الثاني" لدفن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فعندما تطأ قدمك أرضها للمرة الأولى تشعر انك في مشهد روحاني يصفو بالنفس والروح فالروحانيات تأثرك وتأخذك إلى عهد الصحابة والتابعين والصالحين.

فالبهنسا “البقيع الثاني” كما يطلق عليها بعض المؤرخين تبعد عن مركز بنى مزار حوالى 16 كيلو متر ناحية الغرب ، ورصد المؤرخون العديد من الصحابة والتابعين الذين حضروا فى الفتح الإسلامى ومن بينهم ما يقرب من 70 صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شاركوا فى غزوة بدر الكبرى ودفنوا فى تلك المنطقة المباركة لتصبح تلك المنطقة قبلة الزائرين من مختلف الدول الإسلامية وكذلك أهالى المدن والقرى من مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي يوم الجمعة من كل أسبوع نجد بالمنطقة احتفال كبير يحرص الكثير من الاهالي على زيارة البهنسا فى ذلك اليوم، ويأتون فى ساعة مبكرة من الصباح لقضاء اليوم بأكمله داخل المنطقة.

وتجد بالبهنسا قباب الصحابة تتلاحم مع مقابر الأهالى الذين يحرص الكثير منهم على دفن ذويه هناك للتبرك بالمكان ، وبعدما تمتد خطواتك قليلا تجد ساحة سيدى على الجمام قاضى قضاة ولاية البهنسا، وبداخل الساحة أيضًا يوجد مقام أولاد عقيل.

وكذلك مقام السبع بنات يبعد عدة أمتار عن سيدى على الجمام، وهناك يوجد مقامات سبع بنات، ومنطقة متسعة، وفى تلك المنطقة تجد ما يسمى بالدرجة من أجل الشفاء من الأمراض أو طلبا الإنجاب بالنسبه للسيدات، إضافة إلى شجرة مريم تلك الشجرة التى يمتد عمرها لمئات السنين وأسفلها بئر ،قيل أنه المكان الذى استقرت به السيدة مريم العذراء والسيد المسيح فى رحلة الهروب الأكبر.

وتعد "البهنسا" مدينة أثرية قديمة عثر بها على برديات يعود تاريخها إلى العصر اليونانى الرومانى وكانت محاطة بأسوار حصينه ولها 3 أبواب وعلى كل باب 4 أبراج وكانت تضم عدد من القصور والكنائس في عهد الرومان.

وتحطمت أسطورة الجيش الرومانى على أبواب البهنسا عندما أرسل عمرو ابن العاص جيش المسلمين لفتح مدن الصعيد بقيادة قيس ابن أبى سفيان ، ودارت معركة حامية بين الجيش الاسلامى وجيش الرومان سقط على أثر تلك المعركة عدد كبير من الصحابة والتابعين ودفنوا بها.

وتنتشر في البهنسا أضرحة وقباب تحمل أسماء من الصحابة والتابعين، أبرزهم: زياد بن أبي سفيان، سليمان بن خالد بن الوليد، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، الحسن الصالح بن علي زين العابدين، ومحمد بن عقبة بن نافع، كما توجد قبة محمد الحرية الحسن الصالح، والسيده رقية وقبة السبع بنات وقبة أبو محمد يوسف بن عبد الله التكرور ، كما تضم المنطقة مقام السيدة خولة بنت الأزور.

كان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قد قام بجولة تفقدية بمنطقة البهنسا الأثرية لمتابعة احتياجات المنطقة للتطوير الشامل ورفع كفاءتها، وشملت الجولة زيارة العديد من المواقع الأثرية الهامة منها منطقة شهداء البهنسا وساحة مسجد سيدي علي الجمام ومقام أولاد عقيل بن أبي طالب وقبة محمد الخرس وقبة الحسن بن صالح والسيدة رقية وقبة محمد بن عقبة .

ووجه المحافظ الجهات المعنية، من الوحدة المحلية إلى الآثار والسياحة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمنطقة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي. 
 

المنيا البهنسا البقيع الثاني الصحابة

