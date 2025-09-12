ياسمين عز عن أزمة تسمم سيدة المنيا : تلاعب في صلاحية المنتجات

علقت الإعلامية ياسمين عز، على واقعة وفاة سيدة وإصابة آخرين بالتسمم في محافظة المنيا، مشيرة إلى أن هذه الواقعة بعد تناول أطعمة من المطعم لم تكن جيدة.

واضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"في بلاد برا المطبخ مكشوف وفي مصر بتلاقي المطبخ جوا ومش مكشوف خالص، وبعض المطاعم اللي أصحابها معندوهمش ضمير".

وتابعت ياسمين عز، أن بعض أصحاب المطاعم يتلاعبوا في صلاحية المنتجات واللحوم المجمدة وهى طريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن التلوث وانتهاء الصلاحية سبب قوي في وفاة سيدة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يوم الأربعاء الماضي بإصابة عدد من المواطنين إثر تناول وجبة طعام عبارة عن فراخ وأرز داخل مطعم في إحدى أحياء مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 200 شخصا بأعراض تتراوح مابين قيئ وإسهال والم في البطن قبل أن تلقي احد المصابين أنفسها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.