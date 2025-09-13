بيطري المنيا : ضبط لحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية مكثفة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو الأمن الغذائي، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق محمد ربيع، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبمشاركة مباحث التموين ومديرية التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 136 كيلو جراماً من اللحوم المخالفة، منها 25 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و111 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 4 محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

