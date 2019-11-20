بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة ساحرة استعرضت قيها جمالها ورقتها، مرتدية فستان بسيط باللون الأسود ذات الأكمام وقصير، ونسقت معه ارتداء حقيبة صغيرة وهو ما تماشى مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي على ترك شعرها منسدلا على أكتافها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج .
تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة ساحرة استعرضت قيها جمالها ورقتها، مرتدية فستان بسيط باللون الأسود ذات الأكمام وقصير، ونسقت معه ارتداء حقيبة صغيرة وهو ما تماشى مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي على ترك شعرها منسدلا على أكتافها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج .