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أخبار العالم

الملك سلمان يؤكد: أرامكو ضُربت بأسلحة إيرانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:04 م
العاهل السعودى الملك
العاهل السعودى الملك سلمان
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مــــيـــــــــــــس رضـــــــــا
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجددًا، أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو.

وقال "العاهل السعودى"، خلال كلمته بالإجتماع السنوى لمجلس الشوري السعودى، إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وأضاف: أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط.

وفيما يتعلق باقتصاد السعودية قال إن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها.

وقال "ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعا"، متابعا: "حرصنا على المضي قدمًا في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة".

ولفت خادم الحرمين إلى أن السعودية عازمة على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد، قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورًا وإناثًا لسوق العمل".

فيما يتعلق بالمرأة قال إن المملكة ستواصل جهودها في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، كما تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.
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