رئيس البريد: نتعاون مع 12 دولة فى التجارة الإلكترونية

قال عصام الصغير رئيس البريد المصرى ان الهيئة بصدد إنشاء مبنى متكامل لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.



أكد عصام الصغير خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر البريد المصرى بالقرية الذكية إن المبنى الجديد سيقدم أعلى مستوى من الخدمات والبنية التحتية موضحا إن الهيئة تدعم الشمول المالى والتحول الرقمى بشتى الصور .



وأشار عصام الصغير إلى أن هناك ١٣ دولة حاليا تستخدم منصتنا فى التجارة الإلكترونية علما أننا بصدد وضع مشروع متكامل لما يعرف بالرمز البريدي.



وتابع عصام الصغير إن الرمز البريدى سوف يشمل جميع المحافظات وسوف يساعد على التعريف بالعناوين والمناطق الجغرافية المختلفة.



وقال إن البداية حققت نجاحا حاليا فى بعض مناطق القاهرة وخاصة بالتجمع.