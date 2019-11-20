مران استشفائى لـ لاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لكوت ديفوار

قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب فى الجيمانزيوم، من أجل الحفاظ عليهم خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات والتدريبات.





يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب المصرى لمواجهة نظيره كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما، والمقامة فى مصر.





الفراعنة نجحوا فى حجز مقعدهم فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، بعد الإطاحة بجنوب أفريقيا، من الدور قبل النهائى، بثلاثة أهداف دون رد.



