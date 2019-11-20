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ثقافة

وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بجولة في متحف محافظة كفر الشيخ،لتفقد مستجدات الاعمال بالمتحف، والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020.

حضر الجولة د.إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة و إيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، و د. نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي.

واكد د. العناني على ضرورة وضع خريطة لجمهورية مصر العربية، يوضح عليها المناطق الأثرية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لإبرازها وتعريف الزائر بها و تشجيعه علي زيارتها .

ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء و يتكون المبني من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة الى مبني للخدمات يحتوي عليى مجموعة من الكافيتريات و البازارات.

وبدأت أعمال تنفيذ المتحف عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية ثم استأنفت اعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف والذي سيتكلف 49 مليون جنيه.
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور
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