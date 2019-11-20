بعد اختيارها الأكثر تأثيرا في الموضة.. 20 إطلالة أنيقة لـ ميجان ميركل

أختيرت دوقة ساسكس ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، كأكثر شخصية مؤثرة في مجال الموضة و الأزياء لعام 2019، وفقًا لتقرير الأزياء السنوي الذي يصدر كل عام وتعده منصة lyst للموضة و الأزياء .
وجاء السبب وراء اختيار ميجان ميركل في المرتبة الأولى ضمن 10 شخصيات عالمية، أن نسبة البحث عن ملابس ميجان ميركل على مواقع الإنترنت بقطع مشابهة بسعر اقل، زادت بنسبة 216%.
ومنذ زواج ميجان ميركل من الأمير هاري وتغير ذوقها تمامًا في اختيار ملابسها، حيث تحول أسلوبها بشكل كامل، لتختار ملابس تليق بكونها إحدى نساء العائلة الملكية البريطانية المعروفة بأناقة أميراتها .
وتعتمد ميجان ميركل على عدة أدوات في إطلالاتها الملكية الأنيقة، أولها البساطة في اختيار ملابسها، فتميل إلى الفساتين السادة ولكن رغم بساطة شكلها إلا أن أسعارها تكون خرافية .
كذلك تظهر ميجان ميركل بالاستايل الكاجوال البسيط، وتقلدها جميع الفتيات المعجبات بأسلوب واستايل ميجان ميركل حول العالم، فترتدي الجينز، والأحذية الرياضية، والسراويل الواسعة.
وجاء السبب وراء اختيار ميجان ميركل في المرتبة الأولى ضمن 10 شخصيات عالمية، أن نسبة البحث عن ملابس ميجان ميركل على مواقع الإنترنت بقطع مشابهة بسعر اقل، زادت بنسبة 216%.
ومنذ زواج ميجان ميركل من الأمير هاري وتغير ذوقها تمامًا في اختيار ملابسها، حيث تحول أسلوبها بشكل كامل، لتختار ملابس تليق بكونها إحدى نساء العائلة الملكية البريطانية المعروفة بأناقة أميراتها .
وتعتمد ميجان ميركل على عدة أدوات في إطلالاتها الملكية الأنيقة، أولها البساطة في اختيار ملابسها، فتميل إلى الفساتين السادة ولكن رغم بساطة شكلها إلا أن أسعارها تكون خرافية .
كذلك تظهر ميجان ميركل بالاستايل الكاجوال البسيط، وتقلدها جميع الفتيات المعجبات بأسلوب واستايل ميجان ميركل حول العالم، فترتدي الجينز، والأحذية الرياضية، والسراويل الواسعة.