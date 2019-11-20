بعد اختيارها الأكثر تأثيرا في الموضة.. 20 إطلالة أنيقة لـ ميجان ميركل

أختيرت دوقة ساسكس ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، كأكثر شخصية مؤثرة في مجال الموضة و الأزياء لعام 2019، وفقًا لتقرير الأزياء السنوي الذي يصدر كل عام وتعده منصة lyst للموضة و الأزياء .



وجاء السبب وراء اختيار ميجان ميركل في المرتبة الأولى ضمن 10 شخصيات عالمية، أن نسبة البحث عن ملابس ميجان ميركل على مواقع الإنترنت بقطع مشابهة بسعر اقل، زادت بنسبة 216%.



ومنذ زواج ميجان ميركل من الأمير هاري وتغير ذوقها تمامًا في اختيار ملابسها، حيث تحول أسلوبها بشكل كامل، لتختار ملابس تليق بكونها إحدى نساء العائلة الملكية البريطانية المعروفة بأناقة أميراتها .



وتعتمد ميجان ميركل على عدة أدوات في إطلالاتها الملكية الأنيقة، أولها البساطة في اختيار ملابسها، فتميل إلى الفساتين السادة ولكن رغم بساطة شكلها إلا أن أسعارها تكون خرافية .



كذلك تظهر ميجان ميركل بالاستايل الكاجوال البسيط، وتقلدها جميع الفتيات المعجبات بأسلوب واستايل ميجان ميركل حول العالم، فترتدي الجينز، والأحذية الرياضية، والسراويل الواسعة.