الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني المنافقون يحرم الإنترنت على الشعب ويحلله لنفسه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النظام الإيراني قطع الإنترنت عن الشعب لقمع وللتعتيم على التظاهرات، في الوقت الذي يستخدمه لنفسه من أجل الترويج لدعاياته.



وقالت الخارجية الأمريكية على تويتر إنه:"بعد مرور أكثر من 90 ساعة على إغلاق الإنترنت للشعب الإيراني، يستخدمه قادة النظام المنافقون في إثارة دعايتهم، احترموا الناس، الغوا حظر الإنترنت".



وكان وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي، قد قال إن قطع الإنترنت جاء بناء على توجيها من المجلس الأعلى للأمن القومي.



وادعى جهرمي أنه حتى هو لا يستطيع الدخول إلى الإنترنت. في الوقت الذي تعمل فيها حسابات المسئولين الإيرانيين على تويتر وتليجرام وغيرهما، ويصدرون تصريحات من خلالها.