قطر ليست صديقتنا.. موقع أمريكي يطالب ترامب بالتحرك ضد الدوحة

أكد موقع "ديلي واير" الأمريكي أن قطر تعتبر من أكبر ممولي وداعمي الإرهاب في العالم، محذرا إدارة الرئيس دونالد ترامب من الصمت على الدوحة بسبب استضافتها لقاعدة العديد الأمريكية.



وذكر الموقع أن هذه الإدارة في كثير من الأحيان تتراجع عن شن حملة صارمة على قطر لهذا السبب.



وأشار إلى أن هذه الرؤية "قصيرة النظر"بشكل كبير بحيث يتم السماح للقوات الأمريكية بالاستمرار في العديد، وأن يشكل ذلك حاجزا منيعا لكبح جماح هذه الدولة الصغيرة والمدمرة.



وأشار إلى أنه مر وقت طويل أمام صناع السياسة للتوصل إلى استنتاج أن قطر ليست صديقتنا.



وأوضح أن إمارة قطر الغامضة، التي تتمتع بثراء فاحش بسبب موقعها وامتلاكها لأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، لديها مشكلة مزمنة مع الإرهاب.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "عائلة آل ثاني، التي تحكم أغلبية من العبيد، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسئولان عن تمويل وتصدير الإرهاب أكثر من أي مكان في العالم".



وتابع أن عائلة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تفتخر باستضافة الإرهابي يوسف القرضاوي الأب الروحي لجماعة الإخوان، كما أنهم يمدون حماس بالأموال.



وتابعت أن قناة الجزيرة القطرية تدعم الإرهاب، وتعمل كأداة للدعاية، وللشر من أجل مواجهة الدول العربية المعتدلة مثل السعودية والإمارات، وذلك بعد المقاطعة العربية من دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين في 2017.



وتابع أنه وفقا لتقرير "فوكس نيوز" الحصري الأسبوع الماضي، فإن قطر تواصل العلاقات مع ملالي إيران الداعمين للإرهاب، وأنها أظهرت وجهها الحقيقي أمام العالم.



وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أن قطر كانت على علم مسبق بهجمات إيرانية تم شنها على ناقلات تجارية في خليج عمان، خلال مايو الماضي، لكن الدوحة لم تبادر إلى إخبار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.



وأوضحت "فوكس نيوز"، أنها استندت في معلوماتها على تقرير استخباراتي وصفته بأنه يتمتع بـ "المصداقية"، وأشار إلى أن الدوحة تصرفت على هذا النحو "المتخاذل" رغم "تحالفها المفترض" مع باريس وواشنطن ولندن.