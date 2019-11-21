نوع من اللب رخيص الثمن يعالج طفلك من تأخر الكلام

قال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، إن هناك دراسة عن لب بذور دوار الشمس أو لب العباد تؤكد أنه غنى جدا بفيتامين ب 6 التي تساعد الطفل على الحديث وعلاجه من تأخر الكلام.



وتابع أحمد أبو النصر، أن لب عباد الشمس هو طعام طائر البغبغان لذلك يجب على كل أم اعطاءه لطفلعا بكل أريحية وثقة لانه سيساعده على الكلام.



وأردف أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، أنه من الضروري إعطاء طفلك ١٠٠ جرام يوميًا عن طريق طحنه وأعطاءه لطفلك، مؤكدًا أن مذاقة طيب.



