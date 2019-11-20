فستان مبهج.. خطيبة محمد فراج تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

تألق الثنائي الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي في إطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.



واختارت بسنت شوقي فستانا تل فوشيا مفتوح الساق، منحها إطلالة أنيقة ومميزة، برفقة خطيبها النجم الشاب محمد فراج الذي تألق في احدث أدواره بفيلم الممر.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).