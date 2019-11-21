لكل اسم حكاية.. الضبعة من مدينة الضباع إلى أول مدينة نووية بمصر

لكل اسم حكاية..

مدينة الضبعة من مدينة الضباع الي اول مدينة نووية بمصر

المدينة تمتد ل 60 كيلو علي الساحل الشمالي

محطة الضبعة النووية ستحول المدينة الي مدينة عالمية



مدينة الضبعة إحدى مدن محافظة مطروح، والتي تقع بشمال غرب جمهورية مصر العربية و على بعد 170 غرب مدينة الإسكندرية .





ولقد ذاع صيت مدينة الضبعة والتي أصبحت المدينة الأشهر علي مستوى مصر وذلك بعد اختيار احد المواقع بها لاقامة أول محطة نووية مصرية.



ويرجع تسمية مدينة الضبعة بهذا الاسم لوجود علوة بها او”تلة”، كانت مستوطنة لحيوان الضبع وكانت تسمى علوة الضبعة ثم تطور الاسم ليكون “الضبعة”.



ومدينة الضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل .



وترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها تحتوى على اول موقع مصري تم اختيارة لإقامة أول محطة نووية مصرية كما تم بها إنشاء أول مدرسة فنية نووية بمصر والشرق الاوسط لتخريج كوادر فنية للعمل بالمحطة النووية .



المحطة النووية بالضبعة



رغم أكثر من نصف قرن من التأرجح، في القرار المتعلق بإدخال الطاقة النووية إلى مصر، إلا أن المشروع لم يتم حسمه فعليًا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، مما يعد إنجازًا كبيرًا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.



وبدأ الحلم المصري الذي دام طويلا فى التحقيق على أرض الواقع منذ يوم 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر بالضبعة وهى المنطقة التى سيتم إنشاء المحطة النووية فيها.



ويجري بمدينة الضبعة عن طريق إحدى الشركات الروسية خطوات تنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي سيتم إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية فى هذا المجال، مما يسد الاحتياجات المتزایدة من الطاقة الكهربائیة، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.



ومن المقرر أن تقام العديد من التطويرات بمدينة الضبعة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس لتكون متوافقة مع إنشاء المشروع النووي المصري.