عثمان يتفقد متاحف آثار الإسكندرية..ويبحث حل مشاكل الرطوبة والتكييف المركزي..صور

قام مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بجولة تفقدية في متاحف الإسكندرية، وبدأت بالمتحف البحري، ورافقه في جولته د.صلاح عبد الرحمن مدير عام الأمن بقطاع المتاحف.



وتفقد عثمان مبني المتحف وصالات العرض، وحرص على لقاء العاملين،واستمع إلي مجموعة عمل المتحف اليوناني الروماني المتواجدة في المتحف البحري لمهمة عمل، واستمع أيضا لخطة العمل المقترحة في المرحلة المقبلة، واختتم زيارته للمتحف البحري بتفقد مكتبة المتحف اليوناني الروماني وطالب بعمل قائمة للكتب الأكثر احتياجا لعمل الصيانة والترميم اللازمين لها.



ثم توجه إلى متحف المجوهرات الملكية،للوقوف على مستجدات الوضع بالمتحف واحتياجاته الضرورية، للنهوض بالمتحف وإظهاره بالشكل اللائق أمام الزوار، والتقى بالأثريين وتعرف على خطة العمل الجديدة المقترحة،ووعد بتذليل العقبات التي تواجههم أثناء القيام بعملهم في القريب العاجل.



وانتهت الجولة بزيارة متحف الإسكندرية القومي،وتفقد هناك جميع قاعات العرض وبحث إجراءات ضمان سلامة المقتنيات، نظرا لإرتفاع الرطوبة في قسم الآثار المصرية،والعمل على حل هذه المشكلة سريعا، ووعد بإنهاء أزمة التكييف المركزي، كما إلتقى بالاثريين وتعرف على معوقات العمل والحلول والاقتراحات لتلافي مثل هذه المعوقات.