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فن

انتي بتصغري.. الجمهور يتغزل في لميس الحديدي بعد ظهورها بالقاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
لميس الحديدي و نور
لميس الحديدي و نور
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مصطفى كرم
شاركت الإعلامية لميس الحديدي جمهورها بصورة لها مع الفنانة اللبنانية نور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال تواجدهما بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41.

وتألقت الاعلامية لميس الحديدي بإطلالة صفراء جذابة ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎عسل نور وكيوت جدا" و "‏‎فستانك لونه وتفصيلته جميله جدا....متألقة...ماشاء الله" و "‏‎انتي بتصغري يا لميس ؟ماشاء الله" و "قمرررات".

وافتتح مساء أمس الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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