تركي آل الشيخ يعلن عن بيع سيارة بوغاتي في مزاد.. تعرف على التفاصيل

أعلن "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتم عرض ٢٠ سيارة لأول مرة تعرض في مزاد يوم الجمعة في معرض الرياض للسيارات وسيكون من ضمنها عاشقة الملايين بوغاتي تشيرون سبورت الجديدة.



وقال "تركي آل الشيخ" من خلال تدوينة له على حسابه الخاص بتويتر" بوغاتي واحدة من أصل ٢٠ سيارة لأول مرة تعرض في مزاد يوم الجمعة في معرض الرياض للسيارات #تخيل".



وأسطورة السرعة بوغاتي تشيرون هي البديلة عن سيارة بوغاتي فيرون بعد إضافة تعديلات خاصة بقلبها النابض ، و تعتمد سيارات تشيرون التي سيصنع منها 500 نسخة في العالم ، على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصان (1500 حصان أوروبي PS) و 1600 نيوتن.متر من عزم الدوران .



ولكن شركة بوغاتي الفرنسية المملوكة من قبل مجموع فوكس فاجن الألمانية عملت على تقليل وزن سيارة تشيرون سبورت بمقدار 18.1 كيلوغرام مقارنة مع الطراز الأساسي الذي يبلغ وزنه 1995 كيلوغرام ، وتم هذا من خلال تزويد السيارة بـ اطارات جديدة أخف وزنًا ، واستخدام زجاج أقل وزنًا ، وتزويد السيارة بأجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر ، وإضافة مكابس مكابح مصنوعة من التيتانيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D ، كما تم طباعة ماسحات الزجاج المصنوعة من الألومنيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد أيضًا .



وعندما تم إطلاق سيارة تشيرون سبورت في معرض جنيف تميزت بحصولها على هيكل خارجي يجمع بين اللون الأحمر والأسود ، وحصل شبكها الأمامي على رقم 16 الذي يرمز إلى عدد الاسطوانات في محرك W16 ، كما زودت السيارة الخارقة من الخلف بـ 4 مخارج للعادم بتصميم دائري مجتمعة في الوسط تليق بالتحسينات التي حصل عليها صوت عادم هذه النسخة الخاصة من السيارة الفرنسية الأسطورية تشيرون



ويبلغ سعر بوغاتي تشيرون سبورت ما يقارب من 3.26 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 12,225,000 ريال سعودي و 53.790.000 مليون جنيه مصرى ، وبالتأكيد تم بيع أول سيارة بوغاتي تشيرون سبورت في العالم مقابل سعر أغلى من ذلك بكثير .

يُذكر أن المعرض سيُقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر , و العرض يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وسيكون المعرض متاحًا أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساءً.



