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أخبار العالم

مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الأمريكية مقتل رجل شرطة وإًصابة أخر، عقب إطلاق مسلح النار عليهم ببندقية أثناء عملية تفتيش لمنزل.

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم إطلاق النار على المسلح، عقب ذلك، وأصيب، واصفة الأمر بالمأساوي.

وصرح رئيس الشرطة مدينة ديترويت الأمريكية إن الشرطي المقتول في الخدمة منذ ما يقرب من 17 عاما، والأخر الذي أصيب منذ 3 سنوات.

وأضاف قائد الشرطة أن المشتبه به "له سجل إجرامي طويل" بما في ذلك تهم تتعلق بالأسلحة وتم إطلاق سراحه مؤخرًا من الإفراج المشروط.

وأشاد عمدة ديترويت مايك دوجان بشجاعة الشرطة وقال "المدينة بأكملها مع عائلة الضابط المتوفى" وكذلك الضابط الذي أصيب بجروح ويعالج في المستشفى.

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