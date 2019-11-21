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مرأة

هنفطر أيه.. بطاطس فريسكس وبيض وطعمية.. طريقة غير تقليدية فى التحضير

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

بيض عيون باللحمه الفرومه للشيف حسن
المقادير:

50 مل زيت
150 جم بصل مكعبات
200 جم لحمه مفرومه
50 جم صلصه
5 جم ملح
5 جم فلفل
5 جم كركم
5 جم شطه
5 جم بهار
50 جم كسبرة مفرومه
5 بيضات
طريقة التحضير:
- نشوح بصلًا فى زيت ثم تضاف اللحمه المفرومه ونقلبهم جيدا وتتبل بالملح والفلفل ونقلبهم جيدا وتضاف الكسبرة ونقلبهم جيدا.
-نضع اللحمه فى بايركس ونضيف شرائح فلفل اخضر بشكل دائرى ونكسر فيها البيض و ندخله الفرن لدقائق 

طريقة عمل بطاطس فريسكس لــ اميرة شنب

مقادير بطاطس فريسكس

بطاطس أصابع عريضة
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة باكينج بودر
ملح فلفل
بابريكا أو شطة
كركم
كاري
زعتر بودرة
ثوم
ماء

طريقة عمل بطاطس فريسكس

* تسلق البطاطس نصف سلقة ويصفى منها الماء
* تغطس في الخليط وتقلى في زيت غزير ساخن
* يخلط الدقيق مع البيكنج باودر وملح وفلفل وشطة وكركم وكاري وبابريكا وزعتر وبودرة ثوم
* يضاف إلي الخليط الماء للحصول على عجينة سائلة وثقيلة وتغطس البطاطس ثم تقلى فى الزيت

طعمية إسكندراني محشية للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة التحضير:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

* ثم تقلى في الزيت وتقدم.
هنفطر أيه.. بطاطس فريسكس وبيض وطعمية.. طريقة غير تقليدية فى التحضير
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