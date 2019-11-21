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أخبار العالم

السيستم واقع.. فوضى عارمة تضرب الخطوط الجوية البريطانية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:27 م
تكدس المسافرين في
تكدس المسافرين في مطار هيثرو
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أحمد محرم
تعطلت رحلات طائرات الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء العالم لأكثر من 22 ساعة، ما سبب حالة من الإحباط والغضب لدى المسافرين، وذلك بسبب عطل فني في أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالخطوط الجوية للشركة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الرحلات بين بريطانيا وكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هي الأكثر تضررًا، وأعلنت الشركة البريطانية على لوحة الإعلانات في مطار هيثرو بلندن أن جميع الرحلات القادمة من أمريكا الشمالية قد تأجلت لعدة ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن تلك هي المرة الرابعة خلال هذا العام التي تتعرض فيها الأنظمة الحاسوبية للخطوط الجوية البريطانية لعطل شامل، حيث سبق أن تعرضت الشركة لنفس الموقف مرتين في يوليو الماضي ومرة ثالثة في أغسطس.

وأثرت تلك الأعطال في كل مرة على رحلات عشرات الآلاف من المسافرين، كما كلفت الخطوط الجوية البريطانية ملايين الدولارات كتعويضات للمسافرين المتضررين.

ولم تقتصر آثار العطل الفني على مطارات بريطانيا، وإنما سببت حالة من الارتباك في مطارات عدة حول العالم، بسبب تعطل المسافرين الغاضبين واضطرارهم للبقاء والانتظار داخل المطارات، التي شهد بعضها حالة من التكدس والفوضى.
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