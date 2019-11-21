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أخبار البلد

الأرصاد: 30 يوما حتى يبدأ الشتاء.. وتوقعات بارتفاع آخر في درجات الحرارة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:02 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة على البلاد حتى انتهاء عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت المقبل، نافيا وجود أي احتمالات لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن ينتهي فصل الخريف بعد شهر من اليوم، ليبدأ فصل الشتاء بمناخه المعهود، متوقعا أن تستمر حالة التقلبات الجوية على مدار هذا الشهر حتى انتهاء الخريف.

وأشار مدير مركز التحاليل الجوية، إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال الفترة القادمة، وانخفاضها الشديد خلال فترات الليل، وحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والساحلية، ونصح بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتوي.
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