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تكنولوجيا

سامسونج ستطلق هاتفها جالاكسى S11 بأعلى معدل تحديث للشاشة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
ذكر موقع "سي نت" الأمريكى المتخصص في التكنولوجيا، أن شركة شركة سامسونج ستطلق هاتفها جالاكسى S11 بأعلى معدل تحديث شاشة على الإطلاق، والذى من المقرر أن سيصدر في عام 2020، حيث أن سامسونج ستصبح أكبر ماركة هواتف ستعمل على تطبيق هذا النظام.

وحاليا تعمل الهواتف التى تصنعها شركات جوجل، وأوبو، و وان بلس على معدل تحديث شاشات بسرعة 90 هرتز، حيث أن المعدل الطبيعى والمتعارف عليه في الهواتف يكون حوالى 60 هرتز في الثانية.

وفي عام 2017 كان هاتف Razer قد أبهر الوسائط التكنولوجية بسبب احتوائه على أعلى معدل تحديث من أي شاشة هاتف ذكي بتقنية عرض 120 هرتز، والذى وفر لمستخدمى التكنولوجيا الحديثة خاصية سرعة تمرير هائلة.

وستعمل سامسونج على تحويل هواتف أندرويد beta10 ، و Galaxy Note 9 ، وسيشمل تحويلهم من معدل تحديث الشاشة بسرعة 60 هرتز إلى أعلى معدل وهو 120 هرتز.
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