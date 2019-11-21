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مرأة

قبل بدء الدايت.. 4 نصائح لنسف الدهون بطريقة أسرع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:30 م
4 نصائح ذهبية قبل
4 نصائح ذهبية قبل بدء الدايت
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حياة عبد العزيز
يتبع العديد من أصحاب الوزن الزائد طرق لفقدان الوزن دون الوضع في الاعتبار خطوات هامة قبل البدء، فتعرف عليها النصائح قبل أن تبدأ في الريجيم، وذلك وفقًا لأخصائية التغذية نورهان قنديل.

الهدف

يجب قبل اتباع نظام لفقدان الوزن، أن يحدد الشخص الهدف الذي يريد الوصول له، والاعتماد على الذات في تحقيق النتائح.

اتباع بعض العادات

- تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر.
- تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على الحرق.
- تجنب تناول السكريات والمقليات والوجبات السريعة.

ممارسة الرياضة

الاهتمام بالتمارين الرياضية واحدة من أكثر العادات التي يجب أن يحافظ عليها صاحب الوزن الزائد، مع الاهتمام بالرقص مثل الزومبا.

تناول الماء الكافي

يجب أن يهتم الأشخاص بشرب لا يقل عن 8 أكواب ماء في اليوم الواحد للسيدات، و12 كوب ماء للرجال فهي تساعد على التخلص الجسم من السموم.
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