قبل افتتاحها ..10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها.. صور

يقام مشروع المنطقة الاستثمارية الجديدة بعزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بالقرب من الطريق الإقليمى الجديد بمحافظة القليوبية ويعد المشروع احد اهم المشروعات التى تقام على ارض المحافظة والتي تمثل طاقة نور لشباب المستثمرين و صغار الصناع وجارى الانتهاء منه وافتتاحه قريبا .. صدى البلد ينشر أهم 10 معلومات عن المنطقة الجديدة :



المشروع يقام على مساحة 49 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد

تخطت نسبة أعمال التنفيذ فى المشروع 80% فى الوحدات و95% للمباني الإدارية.

المشروع يوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة

المشروع يضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 متر مربع

ويضم ايضا 6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 الاف متر و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 متر

كما يضم 18 مخزنا على مساحة 4320 مترا و9 مبانى إدارية منها مركز خدمات المستثمرين

كما يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية.

المنطقة تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين

تخصيص 70% من المنطقة الجديدة للشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين

اقامة مطلع ومنزل للمنطقة الاستثمارية من على الطريق الجديد ( شبرا – بنها الحر) وذلك لتسهيل الدخول والخروج وتعظيم قيمة المنطقة استثماريا واقتصاديا .

