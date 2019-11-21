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أخبار العالم

الأمم المتحدة عن تعيين غادة والي: لديها خبرة كبيرة في التنمية المستدامة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:26 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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عرغة البنداري
ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الخميٍس، أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أعلن تعيين، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، خلفا لـ يوري فيدوتوف، من الاتحاد الروسي الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه لخدمته المتفانية للمنظمة.

وأشارت المنظمة على الموقع الإلكتروني إلى أن غادة والي تولت منصبًا على مدى أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب.

ولفت إلى أنها تشغل حاليًا منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهو منصب تولته في عام 2014، وقد وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وقادت حملة على مستوى الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب، كما قادت برامج مبتكرة لإعادة تأهيل وإعادة دمج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات في المجتمع.

وأشارت المنظمة إلى عمل غادة والي أيضًا كمنسقة للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وترأس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

وقالت إن من بين مناصبها القيادية السابقة، المدير الإداري للصندوق الاجتماعي للتنمية 2011-2014، والممثل المقيم المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر 2004-2011 ومديرة برنامج منظمة كير الدولية في مصر 2000-2004.

وتحمل "والي" درجة الماجستير في العلوم الإنسانية وبكالوريوس الآداب في اللغات الأجنبية والأدب من جامعة ولاية كولورادو وهي تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة ولديها معرفة باللغة الإسبانية.
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