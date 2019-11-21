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تكنولوجيا

وسط نيران الاستجوابات.. الكشف عن لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:45 م
الرئيس ترامب ومارك
الرئيس ترامب ومارك زوكربيرج
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شيماء مصطفى
كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبل المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في عشاء خاص بالبيت الأبيض أكتوبر الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الاجتماع، الذي لم يتم الكشف عنه سابقًا، وقع عندما كان زوكربيرج في واشنطن يتم استجوابه من قبل الكونجرس حول موضوعات منها خطوات فيسبوك المحدودة لحظر الإعلانات السياسية.

ووفقًا لـ "إن بي سي نيوز"، كان رجل الأعمال الملياردير بيتر تيل، الذي تبرع لحملة ترامب لعام 2016، حضر معهما هذا العشاء السري.

وتعرض مارك زوكربيرج وشركته فيسبوك لانتقادات شديدة لسماحه للسياسيين بتقديم ادعاءات مضللة أو خاطئة في إعلانات سياسية على الموقع.

فبعد أن كان يحظر Facebook الإعلانات التي تحتوي على "مضمون خادع أو زائف، أعلنت الشركة أنها لن تحظر تلك المضامين الكاذبة.

ويعد هذا اللقاء، الثاني بين ترامب ومارك زوكربيرج، ولكن لم تكشف الصحيفة عما جرى في هذا الاجتماع الثلاثي.
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