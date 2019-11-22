نقابيون.. يجب إصدار شهادات صحية للعاملين بصالونات الحلاقة لأنها مصدر لانتشار فيروس "سي"..ومراكز التجميل غير المرخصة لا يعمل بها متخصصون

الأمين العام المساعد للعلوم الصحية: صالونات الحلاقة مصدر لفيروس "سي"

رئيس نقابة العلوم الصحية يطالب بإصدار شهادات صحية للعاملين بصالونات الحلاقة

100 مليون صحة تحذر من الإصابة بفيروس سى بصالونات الحلاقة





حذر القائمون على حملة 100 مليون صحة من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة بسبب عدم اتباع معايير مكافحة العدوى، ما يعرض المرضى للخطر والإصابة بالفيروسات الخطرة مثل فيروس سى.



وقال أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إنه يجب الأخذ بتحذير حملة 100 مليون صحة من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة؛ لأنها تعرض المواطنين للخطر والإصابة بالفيروسات الخطيرة مثل فيروس سى.



وأكد الدبيكي، لـ"صدي البلد" أن مراكز التجميل غير المرخصة والتي تستخدم أشعة الليزر، وعاملين غير مدربين أو حاصلين علي شهادات، تنقل العديد من الأمراض، وجب تشديد الرقابة الصحية عليها.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أن كل مهنة تنقل الدم من خلالها، يجب وضعها تحت مجهر الرقابة الصحية، مطالبا بعمل شهادات صحية لكل من يعمل بتلك المهن والأماكن نفسها وعلى رأسهم صالونات الحلاقة.



وأشار الدبيكي، إلي أنه لا يوجد حلاق واحد حاصل على شهادة صحية، فمن الممكن أن يكون مصابا ويصيب من يتعامل معه، مشددا على عمل فحوصات دورية ووجود أجهزة تعقيم داخل المحلات.



واضاف: أنه يجب استخدام جدار واقي من البكتريا ومراعاة طرق السلامة كافة، والحفاظ على الصحة العامة.



فيما قال سامح الطوبجي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن صالونات الحلاقة تشكل خطر كبير على صحة المواطنين وتعد مصدرا لانتشار فيروس سي، مضيفا أن جميع العاملين بمهنة الحلاقة وخاصة بالعشوائيات لا يفقهوا شئ عن السلامة أو الصحة العامة.



واكد الطوبجي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان تلك الصالونات لاتمتلك في الاغلب تراخيص صحية لها أو العاملين بها، مضيفا انه يجب عمل تراخيص لها، و فحص شامل للطقم بالكامل وبصفة دورية.



واشار الامين العام المساعد، إلى أنه يجب تواجد اجهزة تعقيم، واستخدام مواد مطهرة بصفة دائمة، مضيفا إلى أنه يجب تسليط الضوء على مراكز التجميل الغير مرخصة، التي تستخدم أجهزة الليزر بدون متخصصين.



واضاف: انه يجب استخدام أدوات شخصية لكل عميل داخل الصالون وعدم استخدام المواد الملامسة للجلد الا لصاحبها.



وحذرت مبادرة 100 مليون صحة من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة بسبب عدم اتباع معايير مكافحة العدوى، ما يعرض المرضى للخطر والإصابة بالفيروسات الخطيرة مثل فيروس سى.



وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه يجب استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة، بالإضافة إلى استخدام جوانتى جديد مع كل عميل، فضلًا عن استخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات الحادة.



وأضافت أنه يجب استخدام مريلة أحادية الاستخدام لكل عميل، بالإضافة إلى استخدام المناديل الورقية بدل الفوط متعددة الاستخدام لتجنب العدوى، فضلًا عن عدم استخدام مستلزمات العناية بالأظافر والقدمين لأكثر من عميل.



وكانت وزارة الصحة أطلقت المحور الثالث من المبادرة الرئاسية والخاصة بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة و التجميل والنوادي الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى، فى محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان.