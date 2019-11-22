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رياضة

طبيب المنتخب التونسي يكشف مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك عقب الإصابة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ياسمين تيسير
كشف سهيل الشمالي طبيب المنتخب التونسي عن تفاصيل إصابة فرجاني ساسي نجم المنتخب التونسي وفريق الزمالك خلال مباراة المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وأكد سهيل الشمالي في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن فرجاني ساسي لم يتعرض لإصابة حقيقية ولكنها مجرد شد في العضلة الضامة مشددا أن تعليمات الجهاز الفني للمنتخب هي أن اللاعب الذي يشعر بأي ألم يرحل عن المباراة حتي لا تتفاقم الإصابة.

وأضاف سهيل الشمالي أنه قام بفحص فرجاني ساسي بشكل دقيق عقب المباراة ولكنه لم يجد أي أثر لإصابة مشددا أن الأمر كان مجرد إرهاق وتعب بسيط.

وأكمل أن فرجاني ساسي سيحتاج لـراحة لمدة 5 أيام فقط وسيعود للمران بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري من خلال مواجهة إنبي مساء الإثنين المقبل ضمن الأسبوع السادس.

وعلى المستوى القاري، يواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي بنهاية الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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