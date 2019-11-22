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فن

بعد نجاح حفله.. هاشتاج محمد رمضان في موسم الرياض يتصدر تويتر.. شاهد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان_موسم_الرياض بعد إحيائه حفلة غنائية أمس بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : جيبوا احد يسوى مو محمد رمضان سامح سخيف ماعنده شيء يقدمه ‎#محمد_رمضان_موسم_الرياض..#محمد_رمضان_موسم_الرياض ودي اعرف مين اللي يختار اللبس حقه يستاهل اني اشكره ستايلش جدا 🙄 هههههه..#محمد_رمضان_موسم_الرياض..فعلًا شكرًا ياتركي😍😍..محمد رمضان يزلزل مسرح ‎#موسم_الرياض

‏‎#محمد_رمضان_موسم_الرياض داخله جو كأني معاهم☹️😍💔💔💔💔
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