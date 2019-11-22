بعد نجاح حفله.. هاشتاج محمد رمضان في موسم الرياض يتصدر تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان_موسم_الرياض بعد إحيائه حفلة غنائية أمس بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : جيبوا احد يسوى مو محمد رمضان سامح سخيف ماعنده شيء يقدمه ‎#محمد_رمضان_موسم_الرياض..#محمد_رمضان_موسم_الرياض ودي اعرف مين اللي يختار اللبس حقه يستاهل اني اشكره ستايلش جدا 🙄 هههههه..#محمد_رمضان_موسم_الرياض..فعلًا شكرًا ياتركي😍😍..محمد رمضان يزلزل مسرح ‎#موسم_الرياض



‏‎#محمد_رمضان_موسم_الرياض داخله جو كأني معاهم☹️😍💔💔💔💔