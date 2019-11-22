لمنع مضايقات السائحين.. ضبط 10 حالات اشتباه في حملة لتطهير المنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة استهدفت تطهير المنطقة الأثرية لمنع مضايقات السائحين ورفع الباعة الجائلين ومخالفات الخيالة.



وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عن تحرير مخالفات في مجال إدارة شرطة المرافق حيث تم رفع 55كرسي، 15 ترابيزة ثلاجتين، 15 اوتاد حديدية، 3 استاند، 3 تروللى، 2 ميزان، 50 لوح خشب، خلاطة أسمنت بإجمالي 146 مخالفة.



وفي مجال مجهود البحث الجنائى تمكنت القوات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تم ضبط 10 حالات اشتباه و2 بائعين متجولين وحالة تسول وحالة مضايقة سائحين بإجمالي 14 مخالفة.



تم تقنين الإجراءات حيالهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وتستمر الحملات علي المنطقة الأثرية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال، ويشارك في الحملات إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة حيث يتم رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.