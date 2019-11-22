العناني: خطة لتثقيف الأطفال أثريا.. ووالي تكشف سر تدريسها لعلم المصريات بأمريكا.. فيديو وصور

كشف د.خالد العناني وزير الأثار للدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي جهود وزارة الآثار لتثقيف الأطفال أثريا ونشر الوعي بينهم بقيمة وأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه وحمايته.



جاء ذلك على هامش احتفالية نظمتها وزارة الآثار في المتحف المصري بالتحرير بحضور السفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي بمناسبة أعياد الطفولة، حيث أقامت وزارة الآثار بالتعاون مع السفارة الإيطالية مسار تعليمي للأطفال بحديقة المتحف.



وأطلع العناني وزيرة التضامن الإجتماعي على آخر إصدارات وزارة الأثار للأطفال، كتاب مخصص للأطفال يتناول تاريخ مصر،وقام بتنفيذه مركز الآثار الإيطالي للمعهد الثقافي الإيطالي و متحف روفيريتو"مؤسسة متحف الحضارة – روفيريتو" بالتعاون مع وزارة الآثار.



كما أطلعها أيضا على كتاب آخر للأطفال قامت بتنفيذه وزارة الآثار باللغتين العربية والإنجليزية، وكشف لها أنه يتضمن بعض الأسئلة والألغاز على شكل مهمات للعثور على إجابات مخفية في قاعة العرض،ويتعين على المتسابق إيجاد حلول لها من خلال قصة المعرض والمقتنيات.



وأكد العناني أن السفراء الأجانب الذين اطلعوا على هذا الكتاب سعداء به جدا، خاصة أنه يتضمن اللغة الإنجليزية بجانب العربية، وكشف أنهم طلبوا زيادة عدد الكتب لتصل لأكبر عدد من الأطفال.



وخلال اللقاء أعربت وزيرة التضامن الإجتماعي عن حبها للأثار، وكشفت عن أنها كانت تدرس علم المصريات والحضارة المصرية أثناء ما كانت طالبة في أمريكا، حيث كانت تذهب إلي المدارس هناك وتدرس لهم الحضارة المصرية القديمة ،وهناك شغف لدي أطفال العالم بالحضارة المصرية، ومن باب أولى أن يكون أطفال مصر مطلعين على هذه الحضارة وفخورين بها.