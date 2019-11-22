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كيف تستفيد من خدمات القمر الصناعي طيبة 1.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يجيب .. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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البهى عمرو
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: إن الساعات المقبلة ستشهد إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات وهو " طيبة 1".

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن القمر الصناعى طيبة 1 قمر للاتصالات سيقدم خدمات الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت لجميع المحافظات المصرية وبعض الدول العربية والأفريقية، وبجودة فائقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن شبكات الاتصالات الموجودة فى مصر حاليًا أما شبكات تعتمد على الكوابل، أو الأبراج التى تقل الشبكة من مكان لمكان آخر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الجديد فى طيبة واحد، سيعطى الخدمة عن طريق القمر الصناعي، ولا تحتاج إلى كبلات.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن خدمات القمر الصناعي ستأتي عن طريق تركيب " طبق دش" مثل المستخدم فى التلفزيونات.
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