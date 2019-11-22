الاستقرار يسود جميع الأسواق في عطلة الأسبوع.. الدولار يسجل 16.05 للشراء و16.15 جنيه للبيع.. جرام الذهب عيار 21 يصل 664 جنيهًا.. وتراوح كيلو سمك البلطي ما بين 24 إلى 26 جنيها

الأسعار اليوم:

- الاستقرار يسود جميع الأسواق في عطلة الأسبوع

- الدولار الأمريكي اليوم، شراءً 16.05، وبيعا 16.15 جنيه للبيع

- جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا

- سجلت الطماطم سعر يتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات

- تراوح سعر كيلو سمك البلطي ما بين 24 إلى 26 جنيها للكيلو



شهدت الأسواق المصرية استقرار تام في جميع الأسعار مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2019، وذلك على إغلاقات أمس الخميس، وسجلت أسعار الدولار والعملات الاجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزى المصري.



وفيما يلي سعر الدولار اليوم، واسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراءً 16.05، وبيعا 16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو​ اليوم ، شراءً 17.74 وبيعا 17.86 جنيه، أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.82 جنيه.



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم،​ شراءً 16.17 وبيعا 16.27 جنيه، أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الجمعة ، فقد سجل شراءً 14.79 وبيعا 14.89 جنيه، وسجل سعر دينار كويتي يسجل 52.84 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع.



أما سعر درهم إماراتي يسجل 4.37 للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسعر دينار بحريني يسجل 41.90 جنيه للشراء و42.83 جنيه للبيع، وسعر ريال عماني 41.49 جنيه للشراء و 41.95 جنيه للبيع، وسعر دينار أردني 22.45 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.



كما استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 22-11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا ، حسب موقع "جولد برايس توداي".



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء، وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 664 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 759 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 569 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 442 جنيهًا، ، وسجل السعر العالمى للذهب 23494 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5288 جنيها.



واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2019 بسوق العبور، وسجلت الطماطم سعر يتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات وتراوحت البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه ، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.



وتراوحت الكوسة بين 4 و5 جنيهات ، والفاصوليا بين 5 و7 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.



أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فيتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات ، البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه ،الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات ،الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.



وتراوح سعر كيلو سمك البلطي ما بين 24 إلى 26 جنيها للكيلو،وسمك البلطي نمرة "2" 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الاسكندراني نحو 56 جنيها، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 470 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.



وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 66 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ40 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 32 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 66 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 140 جنيها، وسمك السبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، وسمك الجمبري 350 جنيها.