قبل النهائي.. سام مرسي يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي

وجه الدولي سام مرسي، لاعب وسط فريق ويجان أتليتك الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر الأولمبي، قبل مواجهة كوت ديفوار، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



وقال سام مرسي في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للبطولة: "سعيد جدًا بما يُقدمه المنتخب الأولمبي، مبروك على التأهل للاولمبياد، هذا انجاز رائع"، وتابع: "ولما لا يا رفاق أن تحققوا نجاحًا كبيرًا في طوكيو؟! أنتم قادرون".



واختتم: "أحسنتم في البطولة، ونرغب في التتويج باللقب، إن جميع المصريين في كُل أنحاء العالم فخورين بكم".



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي قد حصل على العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1، ليتغلب في الدور قبل النهائي علي منتخب جنوب افريقيا 3/0، ليلاقي منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي.